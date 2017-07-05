الحذر يسيطر على الأسهم بعد انتهاء المهلة الخليجية لقطر

سيطرة حالة الحيطة والحذر على أداء أسواق الخليج خلال تداولات اليوم الأربعاء، عقب انتهاء المهلة الجديدة التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13 والتي تستهدف إنهاء دعمها للإرهاب وسط تكهنات أن يتفاقم الوضع السياسي بين بعض دول المنطقة من جهة والدوحة من جهة أخرى.

وقالت دعاء فاروق، المحللة بأسواق المال، إنها تتوقع أن تلقي تطورات الأحداث الجيوسياسية بشأن الأزمة الدبلوماسية التي وقعت بين الدوحة مع دول عربية في صدارتها السعودية بثقلها على تعاملات الأسواق، بعد تزايد تصريحات بشأن التصعيد حال رفض قطر المطالب بشأن دعم الإرهاب.

وتدرس دول الخليج وضع قائمة عقوبات تجارية تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر، كما أن هناك مساعي من أجل وضع آلية مراقبة للتحويلات المالية الصادرة من الدوحة.

وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فقد تفرض المزيد من العقوبات. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن دول المقاطعة ستطلب من الشركات الدولية الاختيار بين الأنشطة الأعمال معها أو مع قطر.

ويعقد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتماعاً الأربعاء في القاهرة لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

وتوقعت فاروق، : أن يتوخى المستثمرون الحذر خلال الفترة القادمة أيضاً مع بداية إعلانات الشركات عن نتائج النصف الأول من هذا العام، وذلك بالرغم من الأداء الإيجابي الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

ومن الناحية الفنية رجحت فاروق، أن تدخل الأسواق في مرحلة من التداولات الضيقة، وفي صدارتها مؤشر السوق السعودي الذي أصبحت أسهمه قريبة من قيمها الحقيقة؛ وهو ما يفتح الباب للمزيد من عمليات جني الأرباح.

وبين نايف العنزي، المحلل المالي بأسواق الأسهم، أن عدم ثبات العوامل الجيوسياسية التي شهدت تطورات في الفترة الماضية سيكون الدور الأكبر للعوامل الداخلية على أداء الأسواق وأبرزها النتائج النصفية.

وتوقع العنزي، أن تشهد الأسهم القيادية وخصوصاً التي لها علاقة بقطاع البتروكيماويات دخولاً استباقياً من قبل بعض المحافظ، مع اقتراب الإعلان عن النتائج في ظل التحسن الكبير التي سجلته أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي.

ونصح العنزي، المتعاملين بمراقبة الأسواق للفترة القادمة بعين استثمارية، مع التركيز على نقطة الدعم المختلفة لكل سوق، وكذلك مع الانتباه للأسهم ذات العوائد.

ونصح العنزي، صغار المتعاملين بعدم الاستعجال، والتريث في أخذ القرار الاستثماري إلى أن يتحدد المسار العام للأسواق التي تتزايد التكهنات بشأن دخولها في مرحلة جني أرباح فنية.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الخليج بنهاية جلسة أمس الثلاثاء:

السعودية.. تراجع المؤشر 2.6% إلى 7300 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 3415 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5% إلى 4392 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.5% إلى 8896 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.1% إلى 6639 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.1% إلى 1317 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.2% إلى 5098 نقطة.