سعادة مدير تعليم محافظة محايل ينقل تعازي معالي وزير التعليم إلى أسرة المشايخ في فقيد التعليم المشرف التربوي

نقل مدير تعليم محافظة محايل الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم تعازي معالي وزير التعليم إلى أسرة فقيد التعليم المشرف التربوي للصفوف الأولية الأستاذ علي بن محمد المشايخ رحمه الله في منزلهم بقرية آل مشول بمواساة أسرة وذوي الفقيد وتقديم واجب العزاء لهم

كما أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم محايل الأستاذ راجح الراجحي بأن مدير التعليم الأستاذ منصور آل شريم توجه إلى منزل أسرة الفقيد ونقل لهم تعازي معالي وزير التعليم ومواساته لهم وتقديم واجب العزاء .. وأن الفقيد يعتبر فقيد جميع منسوبي إدارة تعليم محافظة محايل حيث كان من خيرة المشرفين خلقا وعملا وتعاملا بشهادة الجميع وأن وفاته كانت فاجعة علينا جميعا ولا نملك إلا ما يرضي ربنا على فراقه وانا لله وانا إليه راجعون سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته .