 بالصور: هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين على محطة توليد كهرباء بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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بالصور: هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين على محطة توليد كهرباء بمنطقة عسير

بالصور: هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين على محطة توليد كهرباء بمنطقة عسير
المناطق _عسير

أجرت قوة أمن المنشات بمنطقة عسير صباح أمس الثلاثاء بمحطة توليد كهرباء عسير فرضية مشتركة لصد هجوم مزدوج بسيارتين إحداهما كانت مفخخة وحاولت اقتحام  نقطة التفتيش والأخرى قام قائدها ومعه حزام ناسف بمحاولة التسلل من خلال سياج المنشأة وقد أجريت الفرضية بمشاركة  عدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية المختلفة بالمنطقة  كالدفاع المدني والمباحث العامة والدوريات الأمنية والشرطة والمرور والأدلة الجنائية والأسلحة  والمتفجرات  وإمارة منطقة عسير والهلال الأحمر السعودي وأمانة المنطقة  والشؤون الصحية ووحدتي الاطفاء والامن الصناعي بالمحطة وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله  على إقامة مثل هذه الفرضيات المشتركة في عدد من المنشآت الحيوية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي وبمتابعة من قبل سعادة  قائد قوات أمن المنشآت وذلك لرفع كفاءة وأداء منسوبي القوات وكافة الجهات ذات العلاقة ليكونوا على استعداد تام باذن الله لصد أي عدوان او هجوم ارهابي محتمل لاقدر الله ….
حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه

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