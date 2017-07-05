بالصور: هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين على محطة توليد كهرباء بمنطقة عسير

أجرت قوة أمن المنشات بمنطقة عسير صباح أمس الثلاثاء بمحطة توليد كهرباء عسير فرضية مشتركة لصد هجوم مزدوج بسيارتين إحداهما كانت مفخخة وحاولت اقتحام نقطة التفتيش والأخرى قام قائدها ومعه حزام ناسف بمحاولة التسلل من خلال سياج المنشأة وقد أجريت الفرضية بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية المختلفة بالمنطقة كالدفاع المدني والمباحث العامة والدوريات الأمنية والشرطة والمرور والأدلة الجنائية والأسلحة والمتفجرات وإمارة منطقة عسير والهلال الأحمر السعودي وأمانة المنطقة والشؤون الصحية ووحدتي الاطفاء والامن الصناعي بالمحطة وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله على إقامة مثل هذه الفرضيات المشتركة في عدد من المنشآت الحيوية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي وبمتابعة من قبل سعادة قائد قوات أمن المنشآت وذلك لرفع كفاءة وأداء منسوبي القوات وكافة الجهات ذات العلاقة ليكونوا على استعداد تام باذن الله لصد أي عدوان او هجوم ارهابي محتمل لاقدر الله ….

حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه