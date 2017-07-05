محافظ ومشائخ وأعيان بيشة يشكرون القيادة على تدشين مشروع مياه الوجيد المحلاة

رفع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة شكر وتقدير أهالي محافظة بيشة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، ولمعالي وزير البيئة والمياة والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على إنجاز مشروع مكون مياة الوجيد المحلاة والتي تم ضخها تجريبيا السبت الماضي.

أمن مائي

وأكد محافظ بيشة على أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم في إيصال المياة النقيه إلى محافظة بيشة والمحافظات المجاورة والقرى والمراكز والهجر جاء بعد دراسات فنية ورؤية استراتيجية لإيصال المياة إلى المواطنين وتوفير الأمن المائي في السقيا، مبيناً أن الدولة حباها الله لم تنظر إلى التكلفة المالية بقدر ما أنها حرصت على توفير الخدمة للمواطن من أعماق صحراء الربع الخالي، وأشاد “بن سبرة” بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والمياة والزراعة لإنجاز المشروع الكبير الذي انطلق بفضل الله مبيناً سعادة أهالي محافظة بيشة وقراها ومراكزها بانطلاقة هذا المشروع واستفادتهم من المياة للحفاظ على المياة الجوفية ومياة السدود من الاستهلاك ولضمان أمن مائي طوال السنين برؤية تنموية لن ينساها أبناء هذه المحافظة، مقدراً جهود كل العاملين في فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة في منطقة عسير ومحافظة بيشة.

سيبقى في ذاكرتنا

كما رفع أهالي ومشائخ وأعيان محافظة بيشة شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود المبذولة والكبيرة من الدولة لتحقيق الرؤية والهدف والمطالب، وأثنى الشيخ سلطان بن منيس بن شكبان على هذا المشروع الذي اعتبره بمثابة الهدية الكريمة من قبل القيادة الكريمة وتلمسهم لاحتياجات المواطن وأفاد أن هذ المشروع الكبير سيبقى في ذاكرتنا وسيستفيد منه الأجيال.

من جهة أخرى أكد الشيخ مشاري بن عامر الصعيري على تقديره لهذا المشروع مبيناً أن المحافظة تجد اهتماماً كبيراً من لدن القيادة الكريمة وليس مستغرباً مثل تلك المشاريع الكبيرة، رافعا خالص الدعاء لمقام خادم الحرمين وولي عهده.

كما رأى الشيخ خالد بن جلوي بن لزهر أن القيادة الكريمة تستمر عطاءاتها في المشاريع النوعية والكبيرة لخدمة المواطنين في كل أنحاء المملكة عموماً وفي محافظة بيشة على وجه الخصوص مشيراً إلى أن هذا المشروع الكبير يساهم في تأمين المياة المحلاة من الوجيد سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.

مشروع استراتيجي

ووصف رجل الأعمال الشيخ فطيس بن سعيد بن كدسة هذا المشروع الاستراتيجي لمكون الوجيد بأنه أحد أهم المشروعات التي تدعم الجوانب التنموية في المحافظة والمحافظات المجاورة لا سيما في ظل حاجة هذه المدينة إلى مياة دائمة ومستمرة في الوصول إلى المواطن لا تعتمد على الأمطار كونها تختلف من عام إلى عام، مشيراً إلى أن محافظة بيشة تستقبل مياه من الربع الخالي لم يكن لنا أن نتصور وجود ذلك الخزن الاستراتيجي الذي يساهم في تأمين المياة في المنطقة مشيداً بما بُذل من أموال وجهود لإقامة مثل هذه المحطة الكبيرة التي ستوفر لنا المياة المحلاة ومشيداً بالجهود التي بذلت في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

كما أشار الشيخ عمير بن عاتق الحارثي إلى أن المملكة العربية السعودية قيادتها تعي تماماً حاجة المواطنين ولم تتردد في تلبيتها وهي اليوم تلبي لنا طلباتنا مهما كانت كلفتها المادية وتقدر كل احتياجتنا فلن ننسى تلك الوقفات الكريمة والحثيثة من هذه القيادة.

من جهته أشاد الشيخ عبدالله بن عمير بن مشاري آل عمير بهذا المشروع الكبير رافعاً شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه ومعالي وزير البيئة والمياة والزراعة، وأفاد بن عمير أن هذا المشروع ليس إلّا تكريماً من القيادة الكريمة لأهالي بيشة ولن ننسى كل الجهود التي تصلنا منذ أن تأسست هذه البلاد فنحن في خير ونماء باستمرار الأمن والأمان.

مشاريع تنموية

كما أشاد الشيخ فايز المقيطيف بهذا المشروع مؤكداً أن بيشة تحضى باهتمام كبير من ولاة أمر هذه البلاد واليوم تُسقى بمياه محلاة لضمان أمن وصول المياة على مدى السنوات القادمة وكل المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة بيشة كبيرة جداً شملت التعليم والكهرباء والخدمات والمياة والصحة والرياضة والثقافة وكل الجوانب الاجتماعية.

كما أوضح الشيخ محمد الفويه أن هذا المشروع كبير جداً ويعزز كل الجوانب التنموية ويحقق رغبة المواطن في الحصول على المياه النقية العذبة التي يتم جلبها من منطقة بعيدة حتى تحقق أحلام هذا المواطن ولذلك لا ننسى هذا الموقف في جانب مهم من الجوانب التنموية الفريدة ولله الحمد.

مياه السدود للزراعة

ورفع الشيخ محمد بن هذال الجبيري شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الكريمة على حرصها الكبيرة على التوازن البيئي وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين مهما بلغت ثمن تلك الجهود فدولتنا لطالما أرخصت الكثير من أجل تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن وصول مياه الوجيد سيعزز الاستفادة من مياه السدود لتغذية طبقات الأرض بالمياه والاستفادة منها في المزروعات وما يُسجل للوزارة مقدرين هذا الجهد الكبير.

وأكد سياف بن عامر آل خشيل أن الجهود المبذولة في هذا المشروع كبيرة واستغرقت مدة زمنية كبيرة لإيصال هذه المياه من منطقة بعيدة وتضاريسها صعبة ولكن لا يصعب على هذه الدولة المباركة شيء في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين ورغباتهم وهو ما تعودناه ولمسناه منذ أن عرفنا هذه الحياة وأيضاً ما لمسه أجدادنا، مشيداً بتاريخ اهتمام الدولة بمشاريع المياه في كل مناطق المملكة وكانت بيشة منذ أن تأسست هذه البلاد وهي تحضى بمشاريع نوعية في مجال المياه جاءت وفق المراحل التاريخية لهذه الدولة حيث يوجد في بيشة منذ عهد الملك فيصل رحمه الله مشاريع مياه وصلت آنذاك لكل المنازل ولا زالت آثارها حتى اليوم.

من جهته ثمن رجل الأعمال سعيد آل نسيلة هذه المشروع وأكد على نجاحه واستمرارية العطاء من هذه الدولة المباركة، سائلا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة .

مصدر مهم

وأشاد عضو المجلس البلدي في بيشة الإعلامي قباس الفهد بجهود الدولة في الحرص على إيصال جميع المشاريع النوعية لكل مناطق ومحافظات المملكة لتحقيق رغبات المواطنين وماهذا المشروع إلّا دليل على ذلك، مشيرا إلى أن وصول مياه الوجيد لبيشة سيكون مصدراً مهما للمياه النقية للأهالي، ويحقق الأمن المائي للسكان، رافعا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وقدم عضو المجلس المحلي الشيخ ناصر بن حامد بن عبدالمحسن آل طفيل شكره وامتنانه للحكومة الرشيدة على هذا المشروع النوعي والكبير وقال أن هذا المشروع سيحقق مطالب محافظات وقرى ومراكز كبيرة لتأمين المياة في كل منزل وهذا فضل من الله ثم برؤية سديدة من قبل قيادة هذه البلاد.

خطوة مباركة

وأثنى عضو المجلس المحلي الأستاذ ناصر بن عبدالرحمن على هذه الخطوة المباركة، مؤكداً أن المسار التنموي في هذه المحافظة يسير بطرق حثيثة وبدعم وتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه ومحافظ بيشة محمد بن سبرة.

من جانبه أكد مندوب وكالة الأنباء السعودية في بيشة الإعلامي محمد الطفيل بأن مياه الوجيد ستنهي معاناة الشرب من الآبار لسكان بيشة وستكون داعما لمحطات التنقية على الأودية كوادي بيشة حاليا ووادي تبالة مستقبلا، رافعا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ماتقدمه للمواطن من خدمات في شتى المجالات .