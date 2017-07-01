التعليم :تسليم الكتب بعد شهر من بداية الدراسة

تواجه وزارة التعليم مجددا أزمة تسليم الكتب للطلاب وقت عودتهم للمدارس، وذلك بعد تقارير تؤكد تأخر وصولها من المطابع لمدة شهر من بداية الدراسة؛ نتيجة تأخر صدور التعميد.

وأكد تقرير أعدته لجنة شكلها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي المقبل عدم جاهزية تسليم الكتب للطلاب عند عودتهم بتاريخ (26-12-1438هـ)، مشيرا إلى أنها ستصل نهاية شهر المحرم الهجري أي بعد شهر من بدء الدراسة.

كما حدد التقرير نسبة جاهزية الإدارة العامة للمقررات المدرسية للعام الدراسي الجديد بـ6.36% فقط.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في مارس الماضي، نيتها التخلي عن طباعة عشرات الملايين من الكتب المدرسية سنوياً لطلبة المدارس، في خطوة توفر على موازنة الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً.