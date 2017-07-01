 التعليم :تسليم الكتب بعد شهر من بداية الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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التعليم :تسليم الكتب بعد شهر من بداية الدراسة

التعليم :تسليم الكتب بعد شهر من بداية الدراسة
المناطق _الرياض

تواجه وزارة التعليم مجددا أزمة تسليم الكتب للطلاب وقت عودتهم للمدارس، وذلك بعد تقارير تؤكد تأخر وصولها من المطابع لمدة شهر من بداية الدراسة؛ نتيجة تأخر صدور التعميد.

وأكد تقرير أعدته لجنة شكلها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي المقبل عدم جاهزية تسليم الكتب للطلاب عند عودتهم بتاريخ (26-12-1438هـ)، مشيرا إلى أنها ستصل نهاية شهر المحرم الهجري أي بعد شهر من بدء الدراسة.

كما حدد التقرير  نسبة جاهزية الإدارة العامة للمقررات المدرسية للعام الدراسي الجديد بـ6.36% فقط.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في مارس الماضي، نيتها التخلي عن طباعة عشرات الملايين من الكتب المدرسية سنوياً لطلبة المدارس، في خطوة توفر على موازنة الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً.

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