على الرغم من النمو المتواصل للمحتوى المرئي على الإنترنت، إلا أن البث المباشر غاب لسنوات طويلة عن المشهد، لكنه سرعان ما اكتسب الاهتمام من صناع المحتوى فور إتاحتها على الشبكات الاجتماعية المختلفة.

ولا يُمكننا أن ننكر بأن البث المباشر بات أداة مهمة للغاية لصناع المحتوى الباحثين عن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم المحتوى المرئي.

مع ذلك لا يزال الكثير من صناع المحتوى على الإنترنت غير مدركين للقوة الحقيقية للبث المباشر ومدى فاعليته في التواصل مع الجمهور.

لذا إليك 5 أسباب تدفعك لاستخدام البث المباشر ضمن نشاطك على شبكة الإنترنت

الوصول لجمهور مستهدف

من أقوى مزايا البث المباشر أنه يسمح للجمهور بمشاهدة المحتوى وفقاً للأوقات الملائمة لك وبغض النظر عما إذا كان هذا هو أفضل وقت بالنسبة لهم أم لا، بمعنى أنك من خلاله ستتفاعل مع الأشخاص الذين يهتمون بما تقدمه بالفعل ومع أولئك الذين يجدون المحتوى الخاص بك مفيداً وشيقاً، وبالتالي فإن هذا الجمهور سيكون بإمكانك استهدافه بالمحتوى بطريقة أكثر فاعلية.

تقنية حديثة

التاريخ يعيد نفسه، فالزخم الكبير والاستهلاك الهائل للمحتوى المرئي اليوم لم يصل إلى هذه المرحلة في يوم وليلة، ونفس الأمر ينطبق على البث المباشر الذي لا يزال في مرحلة مبكرة مقارنة بأنواع المحتوى الأخرى.

فكل يوم يمر هناك المزيد من الأشخاص حول العالم يستخدمون البث المباشر ليصل في النهاية إلى النقطة التي وصلت إليها طرق التسويق الأخرى.

لذا إن كنت ترغب في الوصول إلى الجمهور عبر الفيديو المباشر، فيجب عليك أن تبدأ من الآن، قبل أن تصل إلى نفس المرحلة التي وصلت إليها منشورات فيس بوك على سبيل المثال والتي باتت تصل لعدد محدود فقط من متابعيك بالمجان.

مجاني ومتاح للجميع

لن تحتاج لبدء البث المباشر لأي معدات أو برمجيات خاصة أو دفع تكاليف إضافية، حيث يُمكنك فقط الاعتماد على هاتفك الذكي أو حاسبك المحمول مع حساب فعال على إحدى المنصات التي تنشط عليها مثل فيس بوك أو يوتيوب أو بريسكوب.

لا يستغرق الكثير من الوقت لإنتاجه

مقارنة بأنواع أخرى من المحتوى، فإن البث المباشر لن يحتاج للكثير من الوقت لإنتاجه، فمثلاً قد تحتاج إلى ساعتين أو أكثر لإنشاء “فلوق” بسيط وتنسيقه قبل مشاركته على يوتيوب، بينما لإنشاء فيديو بث مباشر من 4 دقائق فإنك لن تحتاج إلا لأربع دقائق بالفعل.

التفاعل في الوقت الحقيقي

أحد الأسباب التي تدفع باتجاه استخدام البث المباشر، هو إمكانية تقديم المحتوى والتفاعل مع الجمهور خلال الوقت الحقيقي وإشراك الجمهور نفسه في المحادثة مع المؤثرين على الشبكات الاجتماعية، وهو ما يمنح القدرة على توليد أفكار إضافية للمحتوى مثل الأسئلة والأجوبة والجولات الحية والدعم المباشر وغيرها.