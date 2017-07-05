 كندا تغرم إيران 1.7 مليار دولار لدعمها الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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كندا تغرم إيران 1.7 مليار دولار لدعمها الإرهاب

كندا تغرم إيران 1.7 مليار دولار لدعمها الإرهاب

أعلنت محكمة استئنافية كندية تأييد الحكم الصادر من محكمة أونتاريو ضد إيران بدفع غرامة قدرها مليار و700 مليون دولار تعويضاً لضحايا الإرهاب ضد مواطنين أميركيين.

وجاء تأييد المحكمة الكندية بعد أيام من حكم أصدرته محكمة فدرالية أميركية في مانهاتن بنيويورك قضى بمصادرة مركز تجاري مكون من ستة وثلاثين طابقا تعويضا لضحايا الاعتداءات الإرهابية.

وينص الحكم على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو عمليات خطف رهائن اتهمت بها طهران ووقعت بين عامي 1983 و2002 على تعويضات مالية، يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا.

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