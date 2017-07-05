ليبرمان: الملك سلمان يقود العرب ضد إرهاب إيران في المنطقة

قال جوزيف ليبرمان، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق ورئيس منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، إن الملك سلمان يقود العرب لمواجهة إرهاب إيران في المنطقة ويركز على مواجهة الإرهاب الإيراني.

وقال ليبرمان”، على هامش مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس: “لدينا إدارة جديدة مختلفة تماما عن الإدارة السابقة التي بذلت كل الجهود لمساعدة النظام الإيراني وتوطيد العلاقات مع إيران”.

وأضاف وفقا لقناة “العربية”: “الرئيس ترمب قال بشكل محدد إن أكبر تهديد لأميركا والمنطقة هو النظام الإيراني”.

ورأى ليبرمان أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يعتقد بأن إيران تهديد أساسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وشدد على أن الدعم العالمي للمعارضة الإيرانية أصبح أمرا مشجعا لنضال الشعب الإيراني في الداخل”.