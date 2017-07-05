 مجلة أمريكية: حمد الأب هو يدير الحكم في قطر الآن وليس تميم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلة أمريكية: حمد الأب هو يدير الحكم في قطر الآن وليس تميم ليبرمان: الملك سلمان يقود العرب ضد إرهاب إيران في المنطقة كندا تغرم إيران 1.7 مليار دولار لدعمها الإرهاب ‎انفجار مطعم بسبب “تسرب غاز” في الرياض تخلي قطر عن “رؤوس الإرهاب” في مقدمة المطالب .. فهل ستستجيب ؟! هروب الودائع من مصارف قطر.. تراجعت بأكثر من 18 مليار ريال في شهر للرجال وللنساء.. وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الإمام دراسة: تناول الشيكولاتة يعزز من وظائف عمل الدماغ “العمل”: تدرس أرقام العاملين غير السعوديين تحت 20 وفوق 65 عاماً الذهب ينهي السعر للبيع الفوري في جلسة التداول مرتفعا 0.26 بالمئة إلى 1223.60 دولار للاوقية آبل تختبر ميزة لفتح قفل آيفون بوجه المستخدم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

مجلة أمريكية: حمد الأب هو يدير الحكم في قطر الآن وليس تميم

مجلة أمريكية: حمد الأب هو يدير الحكم في قطر الآن وليس تميم
المناطق - وكالات

أكد تقرير نشرته مجلة ” فورين بوليسي ” الأمريكية، أن الذي يدير الحكم في قطر الآن هو حمد الأب وليس نجله تميم.

التقرير الذي عُنوِنَ بـ “دسائس القصر في قلب أزمة قطر” وكتبه الباحث المتخصص في الشؤون الخليجية سايمون هندرسون ، كشف عن ترتيبات تآمرية تدور في الدوحة ، أعادت وبقوة الأب حمد بن خليفة ليدير دفة الأمور في الأزمة الراهنة، رُغم أن تميم نفسه يميل إلى الاستجابة للمطالب الخليجية والعربية، لكن والده  يتشدد تجاه تلك المطالب، مستنداً إلى مزاج شخصي تاريخي حاقد، واعتبارات قبلية عنصرية.

الاختفاء المريب لتميم، والظهور لحمد الآخر، بن جاسم، ليتحدث عن قطر للإعلام وكأنه على رأس منصبه السابق كوزير للخارجية ورئيس للحكومة، يفضح خطة المراوغة المعهودة، ذات الأطماع والضغائن ضد كل ما فيه مصلحة المنطقة، عبر رعاية الإرهاب ودعمه، بحجة واهية مفادها: كعبة المضيوم!

أي كعبة تجعل منها مطافاً للمطلوبين دولياً إلا كعبة حمد، الذي لا يحظى حتى بشعبية ولا مصداقية لدى آل ثاني أنفسهم، لأسباب قبلية، وأخرى متعلقة بسلوكه مع الكِبار، بحسب “فورين بوليسي”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>