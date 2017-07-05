 المرور: تجاهلوا «مستفزي» الطرق وبلغوا عنهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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المرور: تجاهلوا «مستفزي» الطرق وبلغوا عنهم

المرور: تجاهلوا «مستفزي» الطرق وبلغوا عنهم
المناطق_الرياض

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان سعي إدارة المرور للحد من الحوادث المؤلمة التي تقع على بعض الطرق السريعة الرابطة بين مناطق المملكة أو محافظاتها خلال الإجازات بسبب بعض المخالفات أو الأخطاء.

وأشار أن إدارته بالتعاون مع قوات أمن الطرق تؤكد دائما على ضرورة الالتزام بالانظمة المرورية والتأكيد بالحزم بضبط المخالفات كالسرعات العالية ورصدها بالدوريات الرسمية والسرية المتحركة وبنظام الرصد الآلي للمخالفات، لافتاً انتباه قائدي المركبات بضرورة التأكد من سلامة مركباتهم من نواحي (اطارات، مكابح، الأنوار) والتقيد بالسرعة المسموح بها وعدم تحميل المركبة فوق طاقتها الاستيعابية من الركاب سواء كانوا من الأسرة أو غيرهم، وعدم تحميل المركبة فوق طاقتها الاستيعابية من محتويات السفر من حقائب أو أغراض أخرى.

ودعا المتحدث الرسمي للمرور التوقف الفوري فور الشعور بالنعاس أو الرغبة بالنوم وعدم قيادة المركبة عند الشعور بالإرهاق والتعب والنعاس، محذراً من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو الانشغال بأي شي آخر أثناء القيادة كالانشغال مع الإطفال أو التحدث مع المرافقين خلف السائق وغيره وضرورة الالتزام بمقاعد الأطفال والتي تحميهم بعد الله من الحوادث، وربط حزام الأمان، محذراً من استخدام المكابح مباشرة عند انفجار أحد الإطارات، مؤكداً الحرص على التحكم الجيد بمقود المركبة حتى يستطيع قائدها التحكم بها وتأمين المركبة بعيد عن الطرق عند التوقف لأداء الصلوات أو لأسباب أخرى وعدم التجاوب مع المستفزين من قائدي المركبات والإبلاغ عن طريق تطبيق كلنا أمن إذا كان هناك مايستوجب ذلك.

يشار أن الأيام الماضية من إجازة عيد الفطر المبارك شهدت حوادث دامية ذهب بسببها العديد من الأسر والأفراد.

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