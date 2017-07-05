كلية الاتصالات بجدة تبدأ القبول في بكالوريوس تقنية الإلكترونيات الأحد القادم

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المسائي والصباحي من خلال الرابط www.tvtc.gov.sa https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

وأفاد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن القبول سيشمل بكالوريوس تقنية الإلكترونيات بعد موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد الفهيد على افتتاحه، مشيراً إلى أن القبول في هذا التخصص إضافة إلى القبول في البكالوريوس لقسم الحاسب, وكذلك الدبلوم المسائي والصباحي سيستمر حتى الـ6 من شهر ذي القعدة المقبل.

ولفت إلى أن القبول متاح للمواطنين والمقيمين في الدبلوم والبكالوريوس المسائي، مبيناً أن من شروط القبول للبكالوريوس المسائي للمتدربين التفرغ الجزئي أو الكلي، ويمكن للمقيمين الالتحاق بالبرنامج والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج, وأن يكون المتقدم لديه مؤهل دبلوم الكلية التقنية في تقنية الإلكترونيات وتقنية الحاسب, أو ما يعادله من معاهد الشراكات الاستراتيجية والمعاهد الأهلية وكليات التميز, إضافة إلى أن لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية, وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.