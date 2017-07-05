 التحذير من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات بـجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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التحذير من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات بـجازان

التحذير من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات بـجازان
المناطق_واس

حذرت إمارة منطقة جازان من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة.
وجددت قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك تعبيراً عن إظهار البهجة والفرح “من وجهة نظرهم” مما يعرض حياة الآخرين للخطر ويؤدي لأضرار جسيمة بالمنشات الحكومية والأهلية.
وأكد المتحدث الرسمي بالإمارة محافظ صبيا علي زعلة، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عند أي وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة .
وأوضح أنه تمشياً مع هذه العليمات فقد أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعميماً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن ، وإحالة مرتكبيها للتحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.

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