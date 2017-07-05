الجامعة العربية تُرحب بتبني اليونسكو قرارًا جديدًا يؤكد فلسطينية “القدس”

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الجديد الذي تبنته لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو الذي يؤكد زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية المحتلة، ويُسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها، فضلًا عن إدانته الشديدة لكل الإجراءات التي تقوم به سُلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة .

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم أن هذا القرار ينصف الحقيقة التاريخية ويعكس الموقف العالمي الرافض للسياسة الإسرائيلية، بما في ذلك رفض العالم الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال .

وأوضح أن الدبلوماسية الفلسطينية التي تخوض اشتباكًا على كافة الصعد لصد التزوير والهجمة الاحتلالية الاستعمارية ضد القدس بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية نجحت مرة أخرى في استصدار قرار جديد عبر اليونسكو يؤكد القرارات التي صدرت سابقًا .

ولفت الانتباه إلى أن هذا الانتصار الدبلوماسي في المحفل الدولي يؤكد أن القدس ستظل فلسطينية عربية إسلامية، رغم تعديات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة واليومية ضدها .