الأمطار والسيول تحصد 43 قتيلًا في باكستان

حصدت موجة الأمطار الموسمية والسيول الحالية في باكستان 43 قتيلًا وأكثر من 60 مصابًا .

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في إحصاء اليوم أن الأمطار الموسمية والسيول أدت كذلك إلى تدمير حوالي 60 منزلًا في أنحاء مختلفة من باكستان .

وحذرت الهيئة من إمكانية ارتفاع الخسائر البشرية والمادية بسبب الأمطار الموسمية خلال الأيام القادمة نظراً لتنبؤ دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بهطول موجة جديدة من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الجاري .

وأضافت أن 154 منطقة في مختلف أنحاء باكستان مهددة بالتعرض للسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية ، مشيرة إلى أنها وضعت فرقها في حالة تأهب تام للتعامل مع الفيضانات والسيول المتوقعة .