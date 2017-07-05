 الأمطار والسيول تحصد 43 قتيلًا في باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمطار والسيول تحصد 43 قتيلًا في باكستان

الأمطار والسيول تحصد 43 قتيلًا في باكستان
المناطق_واس

حصدت موجة الأمطار الموسمية والسيول الحالية في باكستان 43 قتيلًا وأكثر من 60 مصابًا .
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في إحصاء اليوم أن الأمطار الموسمية والسيول أدت كذلك إلى تدمير حوالي 60 منزلًا في أنحاء مختلفة من باكستان .
وحذرت الهيئة من إمكانية ارتفاع الخسائر البشرية والمادية بسبب الأمطار الموسمية خلال الأيام القادمة نظراً لتنبؤ دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بهطول موجة جديدة من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الجاري .
وأضافت أن 154 منطقة في مختلف أنحاء باكستان مهددة بالتعرض للسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية ، مشيرة إلى أنها وضعت فرقها في حالة تأهب تام للتعامل مع الفيضانات والسيول المتوقعة .

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