نجاح عملية زراعة قلب صناعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

بفضل من الله نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء أول عملية زراعة للقلب الصناعي الداعم للبطين الأيسر التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وأوضحت إدارة المدينة الطبية أن المريض كان يعاني من ضعف شديد في وظائف الضخ في العضلة القلبية، ونظراً إلى أن إجراء مثل هذه العمليات يتطلب إعداد برنامج متكامل وفرق طبية متعددة ووضع بروتوكولات دقيقة، حيث أن نجاح مثل هذه العمليات يعتمد بشكل رئيس على مثل هذه التحضيرات المبكرة لما قبل وبعد إجراء العملية الجراحية.

وأبانت أنه نظراً لما تقوم عليه مثل هذه البرامج على الاختيار الأمثل للمريض المناسب لمثل هذه العمليات فقد تم التقييم من خلال فريق ذو كفاءة عالية من أطباء القلب وجراحة القلب (Heart Team) ، وكذلك فريق من الطب النفسي والأخصائي الاجتماعي وبعد عملية الاختيار والتقييم يتم عمل جلسات تثقيفية مكثفة للمريض وذويه ويكون أحد أفرادها عضواً فاعلا بالعائلة ومشاركاً في تقديم الرعاية للمريض بالإضافة للزيارات المنزلية المتعددة لتهيئة البيئة المناسبة بالمنزل لماقبل وبعد إجراء العملية، وكذلك المشاركة الفاعله والمهمة لفريق متكامل من مكافحة العدوى لتهيئة المشفى لمثل هـؤلاء المرضى والتأكد من سلامتهم وخلو المنطقة من أي أمراض معدية والمشاركة بالبروتوكولات المعدة لمثل هذه البرامج.

وأكدت إدارة المدينة الطبية أنه ولله الحمد فقد تكللت العملية بالنجاح، وبعد استقرار حالة المريض غادر العناية المركزة إلى قسم تنويم جناح القلب بدون أي مضاعفات، مضيفة ً أنه كان بالإمكان السماح للمريض بالخروج إلى المنزل ولكن حرصاً من الفريق الطبي ورغبةً في تكثيف الجلسات التثقيفية وكيفية تكيف المريض وارتياحه مع الجهاز والتعامل معه أثناء ممارسة الحياة الاعتيادية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.