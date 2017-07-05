جمرك مطار الأحساء يُحبط محاولة تهريب 110 آلاف حبة كبتاجون

واصلت الجمارك السعودية تحقيق نجاحاتها المميزة في مجال كشف وإحباط تهريب الممنوعات , حيث أحبط جمرك مطار الأحساء مؤخرًا محاولة تهريب 110 آلاف حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وقال مدير جمرك مطار الأحساء عثمان الغامدي : عند قيام المراقب الجمركي بإجراءات الكشف والمعاينة لركاب إحدى الرحلات عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن أمتعة أحد ركاب الرحلة، وذلك بداخل كراتين كانت معه تحتوي على طاولة خشبية، بحيث تم إخفاء الحبوب في مخابئ تم إعدادها في هذه الطاولة.