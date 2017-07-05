جامعة الدول العربية تدرس مطالب تجميد عضوية قطر

كشفت مصادر دبلوماسية داخل الجامعة العربية، أن الأمانة العامة للجامعة تدرس مطالب تجميد عضوية قطر في الجامعة، في حال انتهاء المهلة وعدم استجابة الدوحة للمطالب العربية.

وجاء ذلك، وسط حالة ترقب لنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية، مصر، الإمارات، البحرين المزمع عقده في القاهرة اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر، إن هناك إجراءات متبعة في ذلك، لا سيما أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تقدم مذكرة رسمية ضد الدوحة لتجميد عضويتها حتى الآن، لكن هناك مذكرات قدمها عدد من السياسيين العرب، وليست الحكومات”.

العمل العربي المشترك

من جانبه رفض المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، التعليق على الخطوات القادمة، وقال نتمنى أن تنتهي الأزمة بما يخدم التوافق العربي، لكن أتمنى من الجميع ألا يسبقوا الأحداث، مؤكداً أن الموضوع شديد الحساسية.