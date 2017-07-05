تعليم الليث ” يدشن فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع “حقال “

دشنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم تعليم الكبار فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمركز حقال التابع لمحافظة أضم، وتقام الحملة لمدة شهرين تحت شعار ” أتعلم لأمحو أميتي ” و تهدف إلى القضاء على أمية الأهالي في “حقال ، وذنباء ، والفحو ، وربوع العين ودثن ، والغمايات ، وقفيلان ، وجذل ، والمحضر .

وكان حفل التدشين قد أقيم برعاية المشرف العام على الإدارة العامة لتعليم الكبار بوزارة التعليم الأستاذ فهد بن محمد السواط ، وبحضور المدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي ، ومساعد المدير التنفيذي الأستاذ نور بن مسعود المالكي ، وكافة المشرفين والمعلمين والإداريين المكلفين ، وشهد العديد من الكلمات الخطابية والعروض و السحب على الكثير من الهدايا القيمة للدارسين ..

و قال المدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة رعاها الله للقضاء على الأمية، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد ، وفقا لرؤية المملكة الطموحة 2030 ، و نشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر التي تتبع للمحافظة، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة ، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ، والقضاء على الأمية بين أوساط المجتمع .

ودعا ” الثعلبي ” كافة الأهالي إلى المبادرة إلى التسجيل والانتظام في مراكز الحملة والاستفادة من كافة البرامج والفعاليات التي تشتمل عليها ” الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والبيطرية” .

وأوضح أن برنامج الحملة يركز على تعليم الدارسين قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، بالإضافة إلى تعليمهم منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والمبادئ الأساسية في الأمور الشرعية في حياة الإنسان المسلم.

وأضاف: كما تتضمن إكسابهم المهارات الأساسية؛ كالقراءة والكتابة والحساب، وتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم وتفعيل دورهم ليصبحوا أعضاء فاعلين وقادرين على المشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتعريفهم ببعض القواعد المنظمة للحياة الاجتماعية والمنبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات الدينية و التوعية والتي تقام في الجوامع والمساجد .

وعلى صعيد آخر يشارك في الحملة بعض الجهات الحكومية الداعمة؛ وهي : وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة.

من جانبه أقامت إدارة الحملة في وقت سابق فعاليات الحملة الإعلامية ، وذلك من خلال الاجتماع بالمسؤولين في الإدارات الحكومية و الأهلية بمحافظة أضم برعاية محافظ أضم الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالملك العدواني ، وزيارة المراكز والقرى المستهدفة و الالتقاء برؤساء المراكز وشيوخ القبائل و الأهالي و توزيع استمارات الالتحاق بالحملة ، و توزيع اللافتات و الإعلانات وحث المجتمع على التسجيل و الإعلان عن برامج الحملة الصيفية وفعالياتها وآلية تنفيذها