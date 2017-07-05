 ثقافة وفنون جدة تشارك في مهرجان فخر واعتزاز بأرامكوا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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ثقافة وفنون جدة تشارك في مهرجان فخر واعتزاز بأرامكوا

ثقافة وفنون جدة تشارك في مهرجان فخر واعتزاز بأرامكوا
المناطق_عادل الزهراني

تشارك جمعية الثقافة والفنون بجدة ممثلة بلجنة المسرح في مهرجان فخر واعتزاز على مسرح ارامكو في الرابع عشر من شهر شوال الجاري
يوم الوفاء لأبناء شهدائنا الابطال
وأكد الدكتور عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة أن الجمعية تسخر جميع امكانياتها لخدمة الوطن في جميع المحافل والمناسبات
واشار د. الجاسر الى ان الوفاء للوطن لا يكون بالمنابر والخطب فقط وانما بالجنود المجهولين الذين سخّروا انفسهم لرفع راية الوطن مقدمين ارواحهم فداء وذوداًعن حمى الوطن وهذا المونولوج  اقل ما يمكن ان نقدمه لأبناء شهدائنا الابطال ولهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً ، ودام عزك ياوطن .
وأوضح المخرج المسرحي الاستاذبخيت العامري انه سيقدم عمله الجديد لأبناء شهدائنا الابطال وهو عبارة عن مونولوج بعنوان ( ابناء الشهيد )

الجدير بالذكر ان العمل من تأليف واخراج بخيت العامري.  وتوزيع الموسيقى للفنان عبدالعزيز القرني .
تمثيل  كل من : بخيت العامري وبندر الحارثي ومشاركة الطفلتان روند خالد باخبيرة  و رود خالد باخبيرة

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