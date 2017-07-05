 قطر : ارتفاع تكلفة الشحن 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر : ارتفاع تكلفة الشحن 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة

قطر : ارتفاع تكلفة الشحن 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة
المناطق_الرياض

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إن تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أمثالها، وذلك على بعد قطع دول عربية بارزة علاقاتها مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وقطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل البري والبحري والجوي مع قطر أوائل يونيو.

وعقد وزراء الخارجية السعودية والإمارات والبحري، الأربعاء، اجتماعا في القاهرة لمناقشة الرد القطري، بعد انتهاء مهلة منحتها الدول الأربع للدوحة لتلبية مطالبها.

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