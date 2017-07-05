في إرهاب جديد ضد السنة..الحرس الثوري يقصف مناطق السنّة غرب إيران

أعلن قائد القوة البرية لقوات ما يسمى الحرس الثوري الإيراني، العميد “محمد باكبور”، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري قصف بالمدفعية أماكن متفرقة في مناطق حدودية غرب إيران.

وزعم قائد القوات البرية في الحرس الثوري، أن القصف المدفعي استهدف أشخاص يهدفون إلى زعزعة الأمن في مناطق حدودية غرب إيران.

وتنتهج سلطات ملالي إيران الإرهابية، سياسة قمعية طائفية تجاه الإيرانيين السنّة أين ما كانوا، تحت ذرائع واهية وحجج باطلة، كما تسعى إلى تعطيل التنمية في المحافظات التي يشكلون الأغلبية فيها.