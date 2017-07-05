ما تسلسل الأحداث الذي وصل بأزمة قطر إلى وضعها الراهن؟

عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الرد القطري الرسمي على قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع للدوحة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي قُطعت معها إثر اتهمها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

إليكم بالتسلسل الزمني، بحسب «CNN» بعض أبرز أحداث والتصريحات حول إحدى أعنف الهزات السياسية التي تضرب منطقة الخليج:

نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نص كلمة منسوبة للأمير تميم بن حمد خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة العسكرية، وبحسب ما جاء في تلك التصريحات فقد انتقد الأمير اتهام قطر بدعم جماعات إرهابية، كما رفض تصنيفالإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها.

ونشرت الوكالة بعد ذلك تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يُفهم منها التوجه لسحب سفراء قطر من دول الخليج وطرد سفراء تلك الدول من الدوحة.

إلا أن الوكالة الحكومية عادت بسرعة لتنشر بياناً حكومياً تنفي فيه صحة التصريحين السابقين للأمير تميم ووزير الخارجية، مؤكدةً تعرضها للاختراق الإلكتروني.

قررت مصر حجب 21 موقعاً إلكترونياً إعلامياً داخل مصر، وذلك لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر بتهمة وجود «محتوى يدعم الإرهاب،» كان من أبرزها «الجزيرة نت» و«قناة الشرق» و«مصر العربية» و«الشعب» و«عربي 21 » و«رصد» و«حماس أون لاين».

قررت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في بيانات متزامنةقطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، إلى جانب وقف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات دعم الشرعية في اليمن. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله. وأمرت الدول «المقاطعة» رعاياها بالعودة من قطر وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها.

أصدرت الخارجية القطرية أول رد على قرارات سحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية الصادرة عن السعودية والإماراتوالبحرين ومصر، فأعربت عن «استغرابها وأسفها» للقرار، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقها «غير مبررة»، وتهدف إلى «الوصاية على الدولة».

حض وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، دول الخليج على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل الخلافات التي بينها، قائلا إن الإجراءات الدبلوماسية جاءت نتيجة لتفاقم تلك الخلافات، مشدداً على أهمية «وحدة الخليج» بالنسبة لواشنطن.

أطلق مسؤول إيراني على صلة بالرئيس حسن روحاني موقفا قد يكون الأول لبلاده آنذاك حيال الأزمة، معتبراً أن قطع العلاقات مع الدوحة «ليس حلاً» وأن عهد ما وصفه بـ«الشقيق الأكبر» قد انتهى، بينما بدأت دوائر إيرانية بعرض تصدير الأغذية إلى قطر على خلفية إغلاق حدودها مع السعودية.

قالت الرئاسة التركية إنها حزينة لقرار قطع العلاقات مع قطر وفرض بعض العقوبات عليها، متحدثة عن ضرورة حلّ هذه الأزمة عن طريق الحوار والتواصل، في وقت أجرى فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا بالملك السعودي وأمير الكويت.

أغلقت السلطات السعودية مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية داخل أراضيها.

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن ما وصفها بالتهديدات لن تكون طريقا لحل الأزمة، ودعا للحوار، كما اتصل بنظرائه في تركيا واندونيسيا والعراق وعمان، لبحث تطورات الأزمة.

أبدى مجلس الوزراء القطري استغرابه من قرار قطع العلاقات، وقال إنه «يهدف لممارسة الضغوط على قطر لتتنازل عن قرارها الوطني» متهما الدول التي اتخذت القرار بالتمهيد له من خلال «حملة إعلامية واسعة وظالمة».

اتصل أمير الكويت، الشيخ صباح الصباح، بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، متمنياً «التهدئة» وعدم اتخاذ «خطوات تصعيدية» من شأنها دفع حالة التوتر للتفاقم.

قال الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أول تعليق للكرملين على الأزمة الخليجية القطرية، إن موسكو «لا تتدخل في شؤون دول أخرى، ولا في شؤون دول الخليج، لأنها تقدر علاقاتها مع الدول الخليجية مجتمعة ومع كل دولة على حدة».

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، موقف بلاده الأولي حيال التطورات في الخليج، معتبرا أن الخلاف «يهدد التفاهم والوحدة بين دول المنطقة » التي تواجه تحديات مشتركة ذكر الوزير التركي بينها مكافحة الراديكالية والإرهاب والإسلاموفوبيا، وشدد على أن تركيا “ستبذل قصارى جهدها من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها”.

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد رحلات طيران قطر التي تعبر الأجواء الإيرانية إلى ما بين 100 و150 رحلة يومية.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، لـCNN: «نفذ صبرنا.. وعلى قطر تغيير سياساتها»

ترامب يزعم لنفسه الفضل بتحركات دول الخليج ضد قطر في تغريدات قال فيها: «خلال زيارتي للشرق الأوسط أكدت ضرورة وقف تمويل الأيدولوجية المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر – انظر! .. من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية مع الملك (العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز) و50 دولة تؤتي ثمارها. قالوا إنهم سيتخذون نهجاً صارماً ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر. ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب».

رد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـCNN، على ترامب، قائلاً إن قطر تحارب بالفعل تمويل الإرهاب.

علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بعدما لغت هيئة الطيران المدني السعودية ترخيص الخطوط القطرية.

كشف مصدر أمريكي مسؤول، لـCNN، أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

وافق البرلمان التركي على قرار يسمح بنشر قوات تركية في قطر كجزء من اتفاقية بين البلدين خاصة بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر.

أعطت حكومة الأردن، سفير قطر في الدولة مهلة عدة أيام لمغادرة البلاد، بعد قرار خفض تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة.