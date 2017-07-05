ضبط 18049 مخالفا في اطار “حملة وطن بلا مخالف” بالشرقية

نفذت شرطة المنطقة الشرقية وإدارات أفرع الأمن العام بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حملات ومسوحات ميدانية متواصلة وبشكل مكثف تزامننا مع بدء تنفيذ حملة “وطن بلا مخالف” لتعقب وضبط المخالفين للأنظمة والتي انطلقت مطلع شهر رجب وانتهت بنهاية شهر رمضان المبارك فيما صدر التوجيه السامي بتمديد المهلة الممنوحة من خلالها للمخالفين إلى شهر شوال من هذا العام 1438هـ .

وقد تمكن رجال الأمن بالمنطقة الشرقية خلال الثلاثة أشهر الماضية من ضبط 18049 مخالف للأنظمة تم تسليمهم لجهة الاختصاص لتولي اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم .

وفي المقابل استفاد من المهملة الممنوحة لمخالفي الإقامة خلال الفترة الماضية 44458 وافدا تم معالجة أوضاعهم من قبل إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية .

وأهابت شرطة الشرقية بالمخالفين الاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم والمبادرة في التقدم للمراكز المخصصة للحملة بجوازات المنطقة الشرقية لإنهاء اجراءات خروجهم ومغادرة البلاد دون توقيع عقوبات او غرامات عليهم .

كما أكدت بأن الجهود الأمنية الميدانية المكثفة المخصصة في هذا الجانب ستتواصل سعيا للقضاء على هذه الظاهرة لاسيما في الفترة الحالية وان من يتم ضبطه والقبض عليه من المخالفين للأنظمة سيقدم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .