أمانة الشرقية: تنفيذ 2970 جولة وإغلاق ( ١٢٦) منشاة صحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ 2970 جولة، رصد من خلالها حوالي (١٧٠٠) مخالفة في المنشآت الصحية والتجارية، وذلك بعد حملة ميدانية مكثفة قامت بها البلديات التابعة والمرتبطة لأمانة المنطقة، خلال فترتي شهر رمضان المنصرم وإجازة عيد الفطر المبارك، وتم إغلاق (١٢٦) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، فيما تواصل الفرق الميدانية لأمانة المنطقة الشرقية جهودها الرقابية على المنشآت، لرفع مستوى صحة المنشئات، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، كما قدمت الأمانة وكافة البلديات التابعة والمرتبطة جميع الترتيبات والخدمات مثل النظافة والصيانة لمصليات العيد والطرق والميادين ووضع عقود الزينة والانارة في كافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية.

و كثفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدياتها التابعة والمرتبطة، وبلديات حاضرة الدمام (الخبر، شرق الدمام، وسط الدمام، الظهران، غرب الدمام) جهودها الرقابية خلال فترتي شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والصحية الاشتراطات الصحية المحددة نظرا للإقبال على تلك المنشآت خلال الفترة الماضية.

و نفذت الفرق الميدانية التابعة لبلديات أمانة المنطقة الشرقية حوالي (٢٩٧٠) جولة ميدانية، تم خلالها رصد (١٦٩٦) مخالفة تمثلت في سوء حفظ المواد الأولية، ومخالفة التجهيزات، ومخالفة اشتراطات الصحة العامة، بالإضافة إلى تكديس المواد الغذائية، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، ومواد مجهولة المصدر”، حيث أدت تلك المخالفات إلى إغلاق (١٢٦) منشأة مخالفة، وإنذار (١٢٧١) منشأة أخرى”

و شملت الجولات الميدانية المكثفة بلديات حاضرة الدمام، و بلدية محافظة بقيق وبلدية القليب وبلدية عين دار وبلدية مليجة وبلدية محافظة رأس تنورة وبلدية محافظة القرية العليا وبلدية محافظة النعيرية وبلدية الرفيعة، بالإضافة إلى بلدية اللهابة وبلدية الصرار وبلدية جوف بني هاجر وبلدية محافظة الخفجي وبلدية الصداوي والذيبية وبلدية القيصومة وبلدية محافظة حفر الباطن ومحافظة الجبيل “.

وشددت أمانة المنطقة الشرقية على استمرار تلك الجولات التفتيشية للتأكد من استيفاء جميع المنشئات للاشتراطات الصحية العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تشديد الرقابة الصحية على المنشآت وتطبيق اللوائح والأنظمة البلدية في كافة المنشآت المخالفة .

بدورها : قامت الإدارة العامة للنظافة التابعة لوكالة الخدمات بتنفيذ خطة خاصة لموسم رمضان وعيد الفطر المبارك ، في حاضرة الدمام ( الدمام – الخبر – الظهران ) وذلك بدءا من مطلع الشهر الفضيل وحتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، اذ اشتملت الخطة أعمال تنظيف ومسح المساجد التي يؤدى بها صلاة التراويح وصلاة عيد الفطر، وغسيل الميادين والأرصفة و تنظيف الحدائق والمنتزهات بالإضافة إلى تنظيف الواجهات البحرية والكورنيش في كل من الدمام والخبر، وتنظيف دورات المياه العامة وصيانتها و صيانة وغسيل الحاويات، إضافة إلى تنظيف و رش الأراضي الفضاء والساحات بالماء لعدم إثارة الأتربة، إذ تم ضمن الخطة المعدة مسبقا توفير عدد (٣٦٦٩) عمالة متخصصة، و (٥٩١) معدة قامت بتنظيف (١٢٥) حي سكني، وعدد (٣٩٣) حديقة، كما بلغ حجم النفايات المنزلية التي تم رفعها (196900 م3 )، ورفع حجم النفايات ذات الحجم الكبير (35745 م3) بالإضافة إلى( 27400 م3 ) حجم الأنقاض .

كما خصصت الإدارة العامة للأسواق والإدارة العامة للأمن والسلامة خلال إجازه عيد الفطر المبارك عدد ١٠ مراقبين للأسواق والأمن، لمراقبة المخالفات التي تمثلت في إزالة مواقع الباعة الجائلين من سوق الدمام المركزي للخضار والشوارع الرئيسية بالمنطقة وبالواجهة البحرية والكورنيش وجزيرة المرجان ، كما قامت الادارتين بإعادة عدد ٧٣ طفل تائه لذويهم، ومصادره عدد ٣١٠٥ قطعه ألعاب متنوعة، بالإضافة الى مصادره عدد ١٣٧ شيشه معسل بالكورنيش والواجهة البحرية، و حجز عدد ٤٥ دباب كهربائي مخالف، كما تم حجز عدد ٢١ دراجه هوائية تستخدم للتأجير بالكورنيش، و حجز عدد ٤ العاب نطاطه كبيره للأطفال، و مصادره ١٢٣ عربة للباعة الجائلين بسوق الخضار المركزي، إضافة الى مصادره عدد ١١٠٠ قطعة ملابس متنوعة من الباعة الجائلين بالكورنيش والمنطقة المركزية، كما تم القيام بحملات مشتركة بين إدارة الأسواق والأمن والسلامة وبعض بلديات حاضره الدمام للقضاء على أماكن تمركز الباعة الجائلين بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجاري متابعة واستكمال المهام الرقابية .

فيما أكدت أمانة الشرقية أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات البلدية خلال فترة إجازة العيد المبارك عبر هاتف مركز البلاغات الخاص ٩٤٠ وذلك على مدار الساعة، داعية كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والمرتبطة والإبلاغ عبر هاتف طوارئ الامانة 940 لاستلام البلاغات والشكاوي ومعالجتها، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.