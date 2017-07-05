برشلونة: ميسي وافق على تمديد عقده

قال نادي برشلونة الأربعاء إن المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي وافق على تجديد تعاقده مع العملاق الإسباني، ليبقى في كامب نو حتى 2021.

ويلعب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، في برشلونة منذ حوالي عقدين من الزمان، إذ بدأ في صفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعبي الكرة في العالم.

وقالت تقارير إسبانية إن اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 30 عاما سيوقع على العقد عندما يعود استعدادا للموسم الجديد، متوقعة أن يرتفع الشرط الجزائي ليبلغ 300 مليون يورو (340.65 مليون دولار أميركي).

ويتصدر ميسي، أحد أهم الرياضيين في العالم، قائمة هدافي ناديه وبلاده، وفاز بالعديد من الألقاب مع برشلونة منذ ظهوره مع الفريق الأول في 2003، منها الدوري ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.