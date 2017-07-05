الكرملين : موعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا لم يتحدد بعد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله-إلى روسيا لم يتم تحديده بعد.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قد أعلن أيضا نهاية الشهر الماضي أن الملك سلمان استلم دعوة لزيارة روسيا، ولكن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد.

يُذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين سبق أن أجرى في موسكو 30 مايو الماضي مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع، الذي قام حينها بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفن.