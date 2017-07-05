 “قرقاش”: الرد القطري الشكلي استحق الإهمال.. والخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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“قرقاش”: الرد القطري الشكلي استحق الإهمال.. والخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر

“قرقاش”: الرد القطري الشكلي استحق الإهمال.. والخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر
المناطق - الرياض

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية للإمارات العربية المتحدة، إن “جدية مؤتمر القاهرة الرباعي مؤشر إلى أزمة ستطول وستضر قطر وموقعها وسمعتها، تحرك الدوحة ومناوراتها لم تبعد عنها وقائع دعمها للتطرف والإرهاب”.

وأضاف  قرقاش ، في حسابه على «تويتر»، مساء الأربعاء، أن “الرد القطري الشكلي استحق الإهمال الذي لقيه في المؤتمر، الهدف أكبر من مهاترات على مواد، تغيير توجه الدوحة في تحريضها ودعمها للتطرف والإرهاب”.

وتابع أن “مؤتمر القاهرة خطوة أخرى مهمة في مواجهة دعم الدوحة للتخريب والتحريض ودعمها للتطرف والإرهاب، سمعة وموقع تضرر من الضرر الذي طالنا جميعا”.

وذكر أن “الخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر، وموقعها سيكون مع إيران والعديد من المنظمات الإرهابية المارقة، أين الحكمة في هذا التهاون مع التطرف والإرهاب؟”.

وتابع: “تغيير التوجه القطري الداعم للتطرف والإرهاب ووقف التخريب الإقليمي هو الهدف، المجتمع الدولي يدرك أن موقف وموقع الدوحة غير مقبول أخلاقيا”، مؤكدًا أنه “راهنت قطر في ردها على المطالَب على بازار الوساطة وتفكيك النصوص، مؤتمر القاهرة حجم المقاربة القطرية وقزمها، إما نبذ التطرف والإرهاب أو العزلة”.

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