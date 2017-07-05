أرامكو وهيونداي تعتزمان إنتاج محركات ومضخات بالمملكة

أعلن شركة أرامكو السعودية النفطية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية، لتصنيع محركات ومضخات بحرية في المملكة.

وقال الشركة في بيان، الأربعاء، إن منشأة التصنيع، التي من المتوقع أن توفر ما يزيد على 650 وظيفة، ستكون في موقع حوض لبناء السفن تبلغ قيمته 5.2 مليار دولار أميركي، وتعتزم أرامكو وشركاء لها تشييده في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة.

وتشارك في المشروع أيضا الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية التي تأسست عام 2014 للمساعدة في تطوير الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط.

ومساهمو الشركة هم أرامكو، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وهي أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في المملكة وصندوق الاستثمارات العامة.

وتأمل الشركات في بدء العمليات في المنشأة الجديدة بحلول نهاية 2019.

وقالت أرامكو إنها ستصنع محركات رباعية الأشواط تحمل العلامة التجارية هيمسين التابعة لهيونداي، وإنها ستدعم استخدامها في محطات الكهرباء المتنقلة، وكذلك تطبيقات بحرية للسفن الكبيرة والصغيرة.