 أرامكو وهيونداي تعتزمان إنتاج محركات ومضخات بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أرامكو وهيونداي تعتزمان إنتاج محركات ومضخات بالمملكة “قرقاش”: الرد القطري الشكلي استحق الإهمال.. والخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر الكرملين : موعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا لم يتحدد بعد ما دور حزب الله الإرهابي في تعذيب وقتل موقوفي عرسال؟ السعودية توجه ضربة موجعة لــ”بي إن سبورتس” برشلونة: ميسي وافق على تمديد عقده السعودية والإمارات والبحرين ومصر: رد قطر سلبي ويفتقر لأي مضمون ترامب و السيسي يبحثان أزمة قطر وجهود مكافحة الإرهاب لافروف: لا يمكن حل أزمة كوريا الشمالية بالقوة غرفة الشرقية تقيم لقاءها الشهري لرجال الأعمال أمانة الشرقية: تنفيذ 2970 جولة وإغلاق ( ١٢٦) منشاة صحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ضبط 18049 مخالفا في اطار “حملة وطن بلا مخالف” بالشرقية

أرامكو وهيونداي تعتزمان إنتاج محركات ومضخات بالمملكة

أرامكو وهيونداي تعتزمان إنتاج محركات ومضخات بالمملكة
المناطق - الرياض

أعلن شركة أرامكو السعودية النفطية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية، لتصنيع محركات ومضخات بحرية في المملكة.
وقال الشركة في بيان، الأربعاء، إن منشأة التصنيع، التي من المتوقع أن توفر ما يزيد على 650 وظيفة، ستكون في موقع حوض لبناء السفن تبلغ قيمته 5.2 مليار دولار أميركي، وتعتزم أرامكو وشركاء لها تشييده في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة.

وتشارك في المشروع أيضا الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية التي تأسست عام 2014 للمساعدة في تطوير الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط.

ومساهمو الشركة هم أرامكو، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وهي أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في المملكة وصندوق الاستثمارات العامة.

وتأمل الشركات في بدء العمليات في المنشأة الجديدة بحلول نهاية 2019.

وقالت أرامكو إنها ستصنع محركات رباعية الأشواط تحمل العلامة التجارية هيمسين التابعة لهيونداي، وإنها ستدعم استخدامها في محطات الكهرباء المتنقلة، وكذلك تطبيقات بحرية للسفن الكبيرة والصغيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>