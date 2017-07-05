دولة الاحتلال تحتج على وصف اليونسكو لها “بالقوة المحتلة”

احتجت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تصويت في اليونسكو وصفها “بالقوة المحتلة” لمدينة القدس القديمة.

ودعا المشاركون في جلسة لجنة التراث العالمي باليونسكو في كراكوف ببولندا “إسرائيل، القوة المحتلة” لوقف أعمال “الحفر والأنفاق والمشروعات والممارسات الأخرى غير القانونية” في القدس الشرقية وخاصة المدينة القديمة.

وقرروا أيضا الإبقاء على المدينة القديمة للقدس وجدرانها التاريخية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وأدان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت على هذه الصياغة واعتبرها “مخزية”، مشددا على أن المدينة القديمة تضم مواقع “هي الأكثر قدسية” بالنسبة لليهود وفقما نقلت أسوشيتد برس.