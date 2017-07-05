 بالفيديو.. رد حازم من أبو الغيط على سؤال مراسل الجزيرة بشأن أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. رد حازم من أبو الغيط على سؤال مراسل الجزيرة بشأن أزمة قطر

بالفيديو.. رد حازم من أبو الغيط على سؤال مراسل الجزيرة بشأن أزمة قطر
المناطق - الرياض

رد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بشكل حازم، على مراسل كان يسأل عن تصريح نسب إليه بشأن تطورات مقاطعة دول عربية بارزة لقطر لدعمها الإرهاب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، قال أبو الغيط ردا على سؤال من مراسل الجزيرة القطرية بشأن هذه التصريحات: “لا حقيقة إطلاقا لمثل هذا التصريح”، قبل أن يطلب من المترجم في القاعة أن ينقل الرد للمراسلين الآخرين.

وكان المراسل قد حاول صياغة السؤال بطريقة تظهر أن التصريحات المنسوبة لأبو الغيط حقيقية، إلا أن الأمين العام سارع إلى مقاطعته مؤكدا عدم صحتها على الإطلاق.

وطرح المراسل السؤال بالرغم من النفي الرسمي الذي صدر في وقت سابق عن أبو الغيط عبر المتحدث باسمه الوزير المفوض أحمد عفيفي، الذي أكد كذب التصريحات المنسوبة للأمين العام.

و كذّبت جامعة الدول العربية تصريحات منسوبة لأمينها العام، أحمد أبو الغيط ،حول اختيار “دول المقاطعة” أسلوبا خاطئا للتعامل مع أزمة قطر.

وجاء النفي على لسان المتحدث الرسمي باسم الجامعة، محمود عفيفي، الذي أكد أن لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وكالات الأنباء، حول أن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، اعتبر أن “أسلوب تعامل الدول العربية الأربع التي قدمت قائمة من المطالب إلى دولة قطر مع الأزمة كان خاطئا”.

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