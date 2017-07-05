 تيلرسون يؤكد لأمير الكويت دعم واشنطن لوساطته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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تيلرسون يؤكد لأمير الكويت دعم واشنطن لوساطته

تيلرسون يؤكد لأمير الكويت دعم واشنطن لوساطته
المناطق - كونا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكد فيها دعمه للوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية إن الجانبين بحثا، خلال الاتصال، “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”، مضيفة أن تيلرسون جدد خلال المكالمة دعم الولايات المتحدة لمساعي أمير الكويت “لتجاوز الأزمة في المنطقة”.

وجرى هذا الاتصال في الوقت الذي أكدت فيه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجيتها، مواصلة إجراءاتها الحالية ضد قطر، متعهدة ببحث اتخاذ خطوات إضافية في اجتماعات قادمة ردا على رفض السلطات القطرية الاستجابة لمطالبها.

يذكر أن الكويت تقوم حاليا بدور الوساطة لتسوية التوتر الراهن في منطقة دول الخليج العربي، وتجري عبرها الاتصالات بين أطراف الأزمة.

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