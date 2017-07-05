عمل الرياض يضبط “37” مخالفة مابين عمل تحت أشعة الشمس وتأنيث

ضبطت فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض 27 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس ، وذلك في إطار حملاتها التي وقفت خلالها على مواقع التشييد والبناء شرق العاصمة لمتابعة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 3337 الصادر بتاريخ 15 رجب 1435 هـ والذي ينص في مضمونه على أنه : ” لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي “، وهي الفتره التي تصادف هذا العام من 20 رمضان وحتى 24 ذو الحجه .

ويحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على تطبيق هذا القرار الوزاري طوال الفترة المعلن عنها من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص وتطبيق معايير السلامة المهنية ، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية ، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنيب العمال ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.

من جهة ثانية نفذ فريق التفتيش بمكتب عمل الرياض حملات تفتيشية على عدد من الاسواق شرق الرياض لمتابعة الالتزام بقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية ، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات للقرار تمثلت في تشغيل عاملين من الذكور على المهن المقصورة على العاملات السعوديات.