 مهرجان ( فخر واعتزاز) يسلط الضوء على شجاعة جنودنا المرابطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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مهرجان ( فخر واعتزاز) يسلط الضوء على شجاعة جنودنا المرابطين

مهرجان ( فخر واعتزاز) يسلط الضوء على شجاعة جنودنا المرابطين
المناطق - واس

ينطلق يوم السبت القادم بمحافظة جدة ، مهرجان ” فخر واعتزاز” بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وبدعم من الهيئة العامة للترفيه بمجمع أرامكو في حي الرحاب بمحافظة جدة ويستمر لمدة أربعة أيام. ويهدف المهرجان إلى إطلاع الزائر عن واقع حال أبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي الذي يضحون بأرواحهم دفاعاً عن دينهم ومقدساتهم ووطنهم لننعم جميعاً بالأمن والطمأنينة وتنشئة الشباب على قيم التضحية والانتماء وحب الوطن .
وتشمل الفعاليات تعريف الحضور بالقيم الجميلة من خلال محاكاة الجو العام للميدان الحربي بغرض معايشة الحضور للحياة اليومية التي يعيشها الجندي على أرض المعركة , بالإضافة إلى عروض متنوعة مختلفة وبرنامجاً خاصاً عن الجندي السعودي الذي بذل الغالي والنفيس، واستشهد مُدافعاً عن الدين والملك وأرض الوطن.

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