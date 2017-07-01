 الجيش الليبي يسيطر على معاقل الإرهاب في بنغازي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ريال مدريد يعزز دفاعه بثيو هيرنانديز “الجوازات” توضح آلية استحصال المقابل المالي عن مرافقي الوافدين الحوثيون ينهبون سفارة السودان ومنزل سفيرها بصنعاء 7746 مصنعاً في المملكة يعمل بها أكثر من مليون عامل باستثمارات تجاوزت 1.1 تريليون ريال سامي وعبدالله الزهيري يحتفلان بزواجهما المملكة تدين التفجير الذي استهدف مدرعة للشرطة بمدينة العريش في مصر الجيش الليبي يسيطر على معاقل الإرهاب في بنغازي مهرجان ( فخر واعتزاز) يسلط الضوء على شجاعة جنودنا المرابطين عمل الرياض يضبط “37” مخالفة مابين عمل تحت أشعة الشمس وتأنيث هدف الفريدي يحسم مواجهة “الضباب” في تركيا تيلرسون يؤكد لأمير الكويت دعم واشنطن لوساطته بالفيديو.. رد حازم من أبو الغيط على سؤال مراسل الجزيرة بشأن أزمة قطر

الجيش الليبي يسيطر على معاقل الإرهاب في بنغازي

الجيش الليبي يسيطر على معاقل الإرهاب في بنغازي
المناطق - ليبيا

أكد آمر غرفة العمليات العسكرية في  بنغازي العميد عبدالسلام الحاسي، أن منطقة الصابري آخر معاقل الإرهاب في  بنغازي.

وقال الحاسي  إن قوات الجيش حررت بالكامل سوق الحوت ووسط البلاد، وتمكنت خلال الساعات الماضية من السيطرة على منطقة الصبري كاملة أيضا.

وأوضح الصابري أن وحدات من الجيش حاصرت خلال الساعات الماضية آخر جيب للمجموعات الإرهابية قبل أن يتمكن عدد منهم من الفرار وقتل عدد آخر وفقا لــ”العربية.نت” .

وأضاف قائلا “تمكنت قواتنا من اعتقال الكثير منهم وقتل خمسة أثناء الحصار”، وتابع “فرق من الصاعقة تلاحق الفارين في الوقت الحالي، وقريبا سيتم الإعلان رسميا عن تحرير كامل بنغازي من قبضة الإرهاب”.

وذكر الحاسي أن أعمالا جسيمة تتنظر وحدات الجيش بعد طرد الإرهابيين بشكل كامل، ممثلة في تأمين المناطق المحررة ونزع آلاف الألغام والمفخخات منها، داعيا السكان إلى الحذر من العودة للمناطق المحررة مؤخرا حتى يتم تأمينها بشكل كامل.

يشار إلى أن قوات الجيش تقاتل المجموعات الإرهابية المدعومة من أطراف إقليمية ودولية منذ ثلاث سنوات، فقدت خلالها مئات الجنود والمقاتلين المساندين للجيش.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>