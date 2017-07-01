سامي وعبدالله الزهيري يحتفلان بزواجهما

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود ورجل الأعمال الشيخ مسعد بن سمار احتفال الشيخ جمعان بن عواض الزهيري الغامدي بزواج أبناؤه سامي وعبدالله بقاعة المعالي بمحافظة القرى بحضور لفيف من الاقارب والاصدقاء والزملاء من منطقة الباحة وخارجها.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة من تقديم الاعلامي فواز العتيبي ومشاركة القارئ حاتم المالكي وفضيلة الشيخ أ. د . فهدالجهني المشرف على كرسي الامير خالد الفيصل بجامعة الطائف

ومجموعة من الشعراء والمنشدين ..

صحيفة “المناطق ” ﺗﺰﻑ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻟﻠﺸﺎبين سامي وعبدالله ﻭ ﺗﺘﻤﻨﻰ لهما ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ .