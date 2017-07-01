7746 مصنعاً في المملكة يعمل بها أكثر من مليون عامل باستثمارات تجاوزت 1.1 تريليون ريال

كشفت إحصائيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المنصرم 2016، أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بمعدل 739 مصنعاً خلال العام الماضي، ليصبح إجمالي المصانع في المملكة 7746 مصنعاً، باستثمارات بلغت تريليوناً و110 مليارات ريال.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد العاملين في هذه المصانع بلغ مليوناً و43 ألف عامل.

وبلغ عدد المصانع الخاصة بالاستثمارات الوطنية 6447 مصنعاً أي ما نسبته 83% من إجمالي المصانع، فيما بلغ عدد المصانع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية 626 مصنعاً، أما المصانع المشتركة فبلغ عددها 673 مصنعاً.

وخلال العشر سنوات الأخيرة، ارتفعت أعداد المصانع في المملكة من 4842 في 2007 ليصل إلى 7746، فيما ارتفع عدد الأيدي العاملة بتلك المصانع من 495 ألف عامل ليصل لأكثر من مليون عامل، وبالنسبة لرأس المال لهذه المصانع، فقد ارتفع خلال نفس الفترة من 404 مليارات ريال ليصل إلى تريليون و110 مليارات بنهاية 2016.