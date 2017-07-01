 الحوثيون ينهبون سفارة السودان ومنزل سفيرها بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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الحوثيون ينهبون سفارة السودان ومنزل سفيرها بصنعاء

الحوثيون ينهبون سفارة السودان ومنزل سفيرها بصنعاء
المناطق - اليمن

أقدمت  ميليشيات  الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على  اقتحام و  نهب  سفارة جمهورية السودان ومنزل سفيرها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد شهود عيان في العاصمة صنعاء ، أن مسلحين حوثيين اقتحموا من جديد سفارة السودان ومنزل سفيرها، مصطحبين معهم أدوات قطع كهربائية لكسر الخزن المغلقة، مؤكدين أن المقتحمين قاموا بتحميل المنهوبات على متن سيارات تابعة لهم.

وأوضح شهود عيان أن المسلحين نهبوا حتى الإطارات والبطاريات وقطع أخرى من السيارات المتوقفة في حوش السفارة السودانية ومنزل سفيرها، مشيرين إلى أن عملية النهب هذه ليست الأولى، بل هو استكمال لنهب ما تبقى بعد تهريبهم على دفعات في أوقات سابقة لممتلكات السفارة ومنزل السفير وفقا لـ”العربية.نت”.

وتحرض وسائل إعلام الميليشيات الانقلابية بشكل مستمر على جمهورية السودان لمشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وفي ذات السياق، أدان نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح بشدة اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء وسرقتها ونهبها.

وأكد خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، سفير السودان لدى اليمن محمد الدابي، أن هذه الممارسات اللاأخلاقية تكشف الوجه الحقيقي للانقلاب والانقلابيين الذين لا يحترمون الأعراف الدبلوماسية ولا المواثيق الدولية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونفذت الميليشيات الانقلابية في أوقات سابقة اقتحامات وعمليات نهب مماثلة ضد عدة سفارات وبعثات دبلوماسية في صنعاء، وهو ما يمثل، بحسب مصادر دبلوماسية، تعديا على القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحماية وحصانة البعثات الدبلوماسية، وانتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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