بتوجيه من أمير الباحة وكيل إمارة منطقة الباحة يطمئن على البطل زايد الغامدي

قام وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، اليوم بزيارة للمصاب بالحد الجنوبي البطل زايد بن علي الغامدي، والذي أصيب أثناء عمله وهو يذود وزملائه عن هذه البلاد الطاهرة، بحضور محافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم ، وعدد من أهالي المحافظة وأقربائه، وذلك بمقر منزله بقرية ليف بالعقيق.

واطمأن الدكتور الشمري خلال الزيارة التي قام بها بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على صحة البطل زايد الغامدي سائلاً الله تعالى أن يمنّ عليهم بالصحة والشفاء العاجل.

وقال وكيل إمارة منطقة الباحة في تصريح صحفي “الشكر والتقدير لكل من دافع عن تراب هذا الوطن، حيث أن البطل زايد وما أصابه يُعتبر وسَام شرَف له ولأسرته ولنا جميعاً، فهو وجميع زملاءه في حدود الوطن يرسمون البطولات ويدحرون الأعداء وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلادنا”.

من جانبه أعرب البطل الغامدي عن شكره لسمو أمير المنطقة، ووكيل الإمارة على زيارته له والاطمئنان على صحته، مؤكداً أنه على أتم الاستعداد للرجوع إلى الميدان ولتصدي للحثويين والقيام بدوره المناط به لحفظ حدود وطننا الغالي وهو واجب علينا جميعاً، عادًا إصاباته وسام شرفٍ يعتز به.

وتحدث البطل زايد الغامدي عن إصابته والتي أتته عندما كان يتمركز مع زملائه في مواقعهم أثناء مواجهة أعداء الوطن، مضيفاً أن إصابته في اليد اليسرى التي تسببت في بترها إثر تعرضه لطلقة نارية، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية له وحالته الصحية في تحسن مستمر، مؤكداً بأنه اشتاق للعودة لجبهة القتال بجانب زملائه رجال الأمن البواسل المرابطين على الحدود.

وختم حديثه قائلاً: في الحدود رجال تفيض بداخلهم الوطنية والحماس والعزيمة واجتماع الكلمة من أجل هدف واحد خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن.

بدورها أعربت أسرته عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ولوكيل إمارة المنطقة على زيارتهم، مؤكدين باعتزازهم وفخرهم بابنهم المصاب في ميدان الشرف والعزة للذود عن الوطن ومقدساته وشعبه وقيادته، مشددين على أن جميع أبناءهم في خدمة هذا الوطن الكريم المعطاء.