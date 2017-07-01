80 قتيلا جراء انقلاب شاحنة مكتظة في إفريقيا الوسطى

لقي 78 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء في حادث مروري أليم وقع بين مدينتي بامباري وإيبا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأفاد موقع Africanews الإخباري بأن شاحنة كانت تقل تجارا إلى سوق المدينة انقلبت قرب بامباري، ما أدى إلى مقتل 78 مواطنا.

من جانبها، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر طبي قوله إن جثة 59 ضحية نقلت إلى المستشفى المحلي، بينما تم تسليم 18 جثمانا آخرين إلى ذويهم.

وأكد موظف في بعثة منظمة “أطباء بلا حدود” في حديث إلى الوكالة أن 60 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى نفسه.

وذكرت “فرانس برس” نقلا عن شرطي محلي قوله إن معظم الضحايا هم من الذكور، ولا يزال عدد من الجرحى في وضع حرج للغاية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قد فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، مرجحة أنه ناجم عن “مشاكل فنية أو اكتظاظ الشاحنة”.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يضطر المواطنين للسفر في الشاحنات المكتظة.