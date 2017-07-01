 80 قتيلا جراء انقلاب شاحنة مكتظة في إفريقيا الوسطى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اجتماع آخر لرؤساء مخابرات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.. وقطر الخاسر الأكبر وزير خارجية مصر: مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر ليست قابلة للتفاوض 80 قتيلا جراء انقلاب شاحنة مكتظة في إفريقيا الوسطى بتوجيه من أمير الباحة وكيل إمارة منطقة الباحة يطمئن على البطل زايد الغامدي واشنطن في مجلس الأمن: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية ريال مدريد يعزز دفاعه بثيو هيرنانديز “الجوازات” توضح آلية استحصال المقابل المالي عن مرافقي الوافدين الحوثيون ينهبون سفارة السودان ومنزل سفيرها بصنعاء 7746 مصنعاً في المملكة يعمل بها أكثر من مليون عامل باستثمارات تجاوزت 1.1 تريليون ريال سامي وعبدالله الزهيري يحتفلان بزواجهما المملكة تدين التفجير الذي استهدف مدرعة للشرطة بمدينة العريش في مصر الجيش الليبي يسيطر على معاقل الإرهاب في بنغازي

80 قتيلا جراء انقلاب شاحنة مكتظة في إفريقيا الوسطى

80 قتيلا جراء انقلاب شاحنة مكتظة في إفريقيا الوسطى
المناطق - وكالات

لقي 78 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء في حادث مروري أليم وقع بين مدينتي بامباري وإيبا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأفاد موقع Africanews الإخباري بأن شاحنة كانت تقل تجارا إلى سوق المدينة انقلبت قرب بامباري، ما أدى إلى مقتل 78 مواطنا.

من جانبها، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر طبي قوله إن جثة 59 ضحية نقلت إلى المستشفى المحلي، بينما تم تسليم  18 جثمانا آخرين إلى ذويهم.

وأكد موظف في بعثة منظمة “أطباء بلا حدود” في حديث إلى الوكالة أن 60 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى نفسه.

وذكرت “فرانس برس” نقلا عن شرطي محلي قوله إن معظم الضحايا هم من الذكور، ولا يزال عدد من الجرحى في وضع حرج للغاية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قد فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، مرجحة أنه ناجم عن “مشاكل فنية أو اكتظاظ الشاحنة”.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يضطر المواطنين للسفر في الشاحنات المكتظة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>