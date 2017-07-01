وزير خارجية مصر: مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر ليست قابلة للتفاوض

نقلت وكالة رويترز تصريحات على لسان سامح شكرى وزير الخارجية المصري، يؤكد فيها أن المطالب العربية المقدمة لقطر ليست قابلة للتفاوض وليس فيها حلول وسط.

وكان وزراء خارجية الدول العربية “مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين” أصدورا بيانا مشتركا، عقب اجتماعهم المطول الذى عقد اليوم الأربعاء، فى القاهرة، أكدوا فيه أنهم تلقوا ردا سلبيا من قبل قطر على قائمة المطالب التى قدمت لها.

“وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية التزام باتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة فى مواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولى مع التشديد على المبادئ التالية:

1.الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

2. إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هى نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولى وتدخلاتها المستمرة فى شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة.