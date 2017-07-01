 اجتماع آخر لرؤساء مخابرات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.. وقطر الخاسر الأكبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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اجتماع آخر لرؤساء مخابرات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.. وقطر الخاسر الأكبر

اجتماع آخر لرؤساء مخابرات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.. وقطر الخاسر الأكبر
المناطق - وكالات

علّق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء، محمود زاهر، على اجتماع رؤساء مخابرات مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة، قائلاً: “اجتماع أجهزة المخابرات، تم قبل وبعد اجتماع وزراء الخارجية اليوم”.

وأضاف زاهر خلال لقائه ببرنامج ساعة من مصر، أن اجتماع وزراء الخارجية سبقه جمع معلومات استخباراتية كاملة عن التطورات، مشيرًا إلى أن قطر الخاسر الأكبر حال تطور هذه الأزمة.

وأوضح زاهر أن اجتماع رؤساء المخابرات اليوم، لم يكن رد فعل فقط وإنما تم بناء على معلومات، متابعًا أن اجتماع اليوم محاولة لتطوير وتأكيد المعلومات، وما هو متوقع خلال الفترة المرتقبة، لافتًا إلى أن بث خبر اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات رسالة مقصودة.

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