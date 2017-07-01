 لماذا لم تصدر قرارات ضد قطر في اجتماع القاهرة ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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لماذا لم تصدر قرارات ضد قطر في اجتماع القاهرة ؟!

المناطق - وكالات

قال رئيس مركز مستقبل الخليج للبحوث والدراسات الدكتور عبدالله الطاير، إن اجتماع القاهرة بين وزراء خارجية الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماع سياسي وليس مخوّلًا بإعلان إجراءات.

وأضاف الطاير -في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن كلًّا من وزراء خارجية السعودية ومصر الإمارات والبحرين، سيعودون للتشاور مع دولهم، قبل الإعلان عن أي خطوة قادمة.

وكان الطاير قد أشار في تغريدات قبيل انطلاق الاجتماع، اليوم إلى أن الجلسة ستشهد نقاشات تتجاوز الدول الأربع، وأن هناك حمائم وصقور داخل الاجتماع.

وزاد رئيس مركز مستقبل الخليج للبحوث والدراسات، أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء الاجتماع، انعكس على لغة البيان المشترك، مؤكدًا أن مهمة مكافحة الإرهاب ملف أمريكي، ولا يبدو أن أمريكا ستسمح لغيرها بالخوض فيه، على حد قولها.

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