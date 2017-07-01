لا هروب بعد اليوم للعاملات .. إلزام 4 بدفع 44.5 ألف ريال لكفلائهن

أصدرت المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض أربعة أحكام لصالح أربعة مواطنين ضد أربع عاملات منزليات من جنسيات مختلفة يقضى بإلزام العاملات بدفع ما مجموعه أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال لصالح أربعة مواطنين بعد رفضهن للعمل .

وكان المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض فتح تحقيقا موسعاً مع العاملات الأربع وهن: العاملة نعيمة سيرلانكية الجنسية والتي رفضت العمل لدى كفيلها بعد ثلاثة أشهر من استقدامها فتم إلزامها بدفع ثمانية آلاف ريال لصالح الكفيل، وكذلك العاملة جنا سيرلانكية الجنسية والتي رفضت العمل أيضاً وتم إلزامها بدفع عشرة آلاف ريال لصالح الكفيل، فيما تم إلزام العاملة أياي علي فلبينية الجنسية بدفع أحد عشر ألف ريال لصالح الكفيل، وإلزام العاملة رومانة أحمد أثيوبية بدفع مبلغ خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال لصالح مواطن قام بنقل كفالتها مؤخرا ورفضت العمل لديه .

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يمكنك اتباعها عند هروب الخادمة، لحفظ حق المواطن، قال المحامي عادل عبدالقادر، أولها عدم التقدم ببلاغ هروب الى المكتب الخادمات الذي احضرها لك، بل تقديم بلاغ في مكتب الترحيل.

ثم بعد ذلك رفع قضية عليها بالمحكمة المستعجلة وتاخذ موعد لحضور القضية وتطلب إيقاف خدمات الخادمة، يليه طلب إيقاف خدمات إقامتها بالجوازات

وذلك مع العلم، أنه إذا رفعت على الخادمة قضية فلا تستطيع السفر بنفسها، أو عن طريق سفارتها أو مكتب الترحيل، ولا يتحمل المواطن تكاليف السفر، ويعوض المواطن عن تكاليف الاستقدام.