 قطر تدمر ليبيا بدعم الإرهاب .. والمتحدث العسكرى يفتح النار على جرائم #تنظيم_الحمدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر تدمر ليبيا بدعم الإرهاب .. والمتحدث العسكرى يفتح النار على جرائم #تنظيم_الحمدين

قطر تدمر ليبيا بدعم الإرهاب .. والمتحدث العسكرى يفتح النار على جرائم #تنظيم_الحمدين
المناطق - وكالات

فتح المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى، النار على جرائم قطر الإرهابية، ومحاولات أمير الدوحة السابق والحالي لتقويض أمن بلاده، وذلك فى مؤتمر صحفى كبير بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد المسمارى، أن الجيش الليبى يحقق انتصارات كبيرة على الإرهابيين وداعميهم، مضيفا أن جيش بلاده يقاتل من أجل الشرف والسلام والأمن، مضيفًا أن الجيش الليبى يتقدم على آخر معاقل الإرهابيين فى “الصابرى”، موضحًا أن المعركة على أشدها تشارك فيها كافة الأسلحة.

وكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة الليبية، الدور القطرى التخريبى فى ليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش الليبى لم يحارب الإرهابيين فقط بل دول بعينها وعلى رأسها قطر بالتعاون مع السودان وتركيا لدعمهم الإرهابيين.

واتهم المسئول العسكرى الليبى كلا من قطر وتركيا والسودان بدعم الإرهاب فى ليبيا ما أدى لمقتل العشرات من ابناء الجيش المدنيين.

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