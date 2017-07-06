 وظائف شاغرة في وزارة الداخلية لحملة البكالوريوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في وزارة الداخلية لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة في وزارة الداخلية لحملة البكالوريوس

أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية) عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة التأهيل الأمني رقم (47) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية وذلك لحملة البكالوريوس خريجي هذا العام أو العام السابق (1436-1437هـ أو 1437-1438هـ).

وجاءت اشتراطات القبول على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
– أن لا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب الهوية عن (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.
– أن يكون حاصلاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها بتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم لخريجي الجامعات الأجنبية.
– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية.
– أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.
– ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.
– أي شروط أخرى.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1438/10/16هـ صباحاً حتى يوم الأحد الموافق 1438/10/22هـ الساعة الثامنة صباحاً،

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