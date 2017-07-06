اضحك مع كذب قناة “الجزيرة” بفيديو من الأرشيف

تزامنا مع الأزمة التي وضعت قطر نفسها فيها بدعم الإرهاب، استعاد مغردون عرب فيديوهات تثبت تورط الدوحة وذراعها الإعلامية “قناة الجزيرة”، في نشر الإرهاب والفوضى في الدول العربية.

ومن بين هذه الفيديوهات، جاء فيديو للإعلامي المصري باسم يوسف، عن الجزيرة والتغطية غير الحيادية أثناء 25 يناير، ومن بعدها ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين من الحكم، بعد أن عكفوا على على تحويلها إلى أفغانستان جديدة في ظل تقارب مع إيران وتركيا.

وفي الوقت الذي أكدت قناة الجزيرة خلال ثورة 30 يونيو أن ميدان التحرير لا يستوعب أكثر من نصف مليون متظاهر، نسوا أنهم هم أنفسهم من أكدوا أن الميدان يستوعب أكثر من مليوني متظاهر خلال 25 يناير.

ويأتي ذلك في ظل الوقائع التي تلاحق قطر بدعمها للإرهاب وكان آخرها تصريح سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي، أن المليارات التي أرسلها تنظيم الحمدين (حمد بن خليفة وحمد بن جاسم) لأحد الدول بحجة فك الرهائن، كانت لتمويل الإرهاب في العوامية.