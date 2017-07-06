مصدر الدخل الأول.. رعب في “الدوحة” من دول عالمية ستزيحها من صدارة إنتاج الغاز

في محاولة لإبداء حالة من الثقة في ظل التخبط الذي يعانيه الاقتصاد القطري تحت وطأة ضغوط الأزمة الحالية، خرج مسؤول قطري ليعلن تخطيط بلاده لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال العملاق الذي تتقاسمه مع إيران بنسبة 20 في المائة، لكن في الوقع هذه الخطوة تنم عن قلق قطري بعد تقارير نشرت أخيرا عن قرب تصدر دول عالمية في إنتاج الغاز وعلى رأسها روسيا.

وقال محللون وفقا لـ”رويترز”: إن خطوة زيادة الإنتاج ترجع جزئيا إلى احتدام المنافسة في سوق الغاز المسال لاسيما من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح رضا مصطفوي طبطبائي؛ رئيس شركة إنيكسد التي مقرها لندن وتعمل في مجال معدات النفط والغاز بالشرق الأوسط، لا أعتقد أن تطوير هذا المشروع من قبل قطر في الوقت الحالي أن يكون سهلا كما كان من قبل وذلك سياسيا لا ماليا”.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إن إنتاج المشروع الجديد سيرفع طاقة إنتاج الغاز المسال في قطر بنسبة 30 في المائة إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويا، مضيفا أن المشروع سيرفع إنتاج قطر إلى نحو ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.

ورغم إعلانه أن المشروع مشترك مع إيران، إلا أنه قال “لا يوجد تعاون مع إيران في أي مشروع في حقل الشمال، لكن توجد لجنة مشتركة تجتمع سنويا لمناقشة تطوير الحقل”.

وأضاف أن الشركة ستواصل عملها وستبحث عن شركاء دوليين للمساهمة في المشروع الذي يبدو صعبا تمويله في الوقت الراهن.

وبحسب التوقعات السنوية للغاز الطبيعي المسال لـ”رويال داتش شل”، فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بلغ 265 مليون طن في 2016.