 شاهد .. بسبب هذا الراكب لحظات رعب ودماء داخل طائرة روسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد .. بسبب هذا الراكب لحظات رعب ودماء داخل طائرة روسية

المناطق - وكالات

هذه لحظات مقلقة لراكب داخل طائرة وقد تغطى بالدماء، في حين قام الركاب المرافقون له بالطائرة بتقييده إلى المقعد حتى يهدأ من انفعالاته وتهوره.

وظهر ذلك بفيديو تم تصويره داخل طائرة “الأجنحة الحمراء” المسافرة من موسكو إلى مدينة أنطاليا التركية، بحسب صحيفة “ميل أونلاين” البريطانية، في موقعها على الإنترنت.

وتظهر لقطات الرجل وهو يصرخ ويلكم على المقعد أمامه، في حين يقطر الدم من وجهه على قميصه والذراعين وبنطلونه الجينز.

وتشاهد طفلة عند هذه النقطة وهي تجلس في الصف الأمامي للرجل، وقد تحركت بعصبية باتجاه والدتها خائفة مما يجري أمام عينيها من مشهد مروع.

ولا يظهر في الفيديو الجزء الذي قام فيه الركاب بضبط الرجل ومن ثم ربطه على ظهره بالمقعد.

والغريب أن امرأة كانت تجلس على صف الرجل نفسه قبالة النافذة، وهي تبدو غير مهتمة بما يحدث ولا تحفل بصراخ الراكب.

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