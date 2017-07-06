 ترامب “تائه” فى قاعدة أندروز الجوية.. وموجة سخرية تجتاح مواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

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ترامب “تائه” فى قاعدة أندروز الجوية.. وموجة سخرية تجتاح مواقع التواصل

المناطق - وكالات

فى مشهد غريب، يبدو أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فشل فى التعرف على سيارته الفارهة والمصفحة الحاملة لقب “الوحش”، بعد وصوله على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس ون”.

الواقعة بدأت بعد هبوط الطائرة الرئاسية فى قاعدة أندروز الجوية لدى عودة ترامب إلى واشنطن بعد زيارته لنادى الجولف الخاص به فى بادمينستر بولاية نيو جيرسى.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، خلال نزول ترامب من على سلم الطائرة، وبدلا من ركوب “الوحش” التى كانت فى انتظاره، توجه ترامب يمينا فى محاولة للبحث عن السيارة التى ستقله إلى البيت الأبيض.

واضطر أحد الأشخاص لمقاطعة “نزهة ترامب”، ليرشده إلى مكان السيارة الكاديلاك، التى تزن 8 أطنان، وعلى الفور استغل نشطاء على موقع “تويتر” هذا الحدث ليبدأوا السخرية من رئيسهم.

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