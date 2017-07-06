 الأرصاد : طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 شوّال 1438 هجريا, الموافق 6 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد : طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة الدفاع المدني بالخرج ينقذ يد عامل احتجزت في آلة عجين تفاقم الضغوط على الريال القطري ترامب “تائه” فى قاعدة أندروز الجوية.. وموجة سخرية تجتاح مواقع التواصل ضربة اقتصادية جديدة لقطر شاهد .. بسبب هذا الراكب لحظات رعب ودماء داخل طائرة روسية مصدر الدخل الأول.. رعب في “الدوحة” من دول عالمية ستزيحها من صدارة إنتاج الغاز اضحك مع كذب قناة “الجزيرة” بفيديو من الأرشيف وظائف شاغرة في وزارة الداخلية لحملة البكالوريوس تركوا هواتف 800 شخص بالقرب منهم  .. فكانت النتيجة صادمة قطر تدمر ليبيا بدعم الإرهاب .. والمتحدث العسكرى يفتح النار على جرائم #تنظيم_الحمدين لا هروب بعد اليوم للعاملات .. إلزام 4 بدفع 44.5 ألف ريال لكفلائهن

الأرصاد : طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة

الأرصاد : طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة
المناطق _واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسا حارا على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض تمتد إلى سواحل جازان.
بينما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير تمتد إلى الباحة فترة ما بعد الظهيرة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>